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Количество раненых в Киевской области от атак рф возросло до семи - ОВА

Киев • УНН

 • 560 просмотра

В Киевской области в результате российских атак 2 июля количество раненых возросло до семи. Пострадали четыре человека в Бучанском и Бориспольском районах.

Количество раненых в Киевской области от атак рф возросло до семи - ОВА
Фото: ГСЧС Украины

В Киевской области в результате российских атак 2 июля количество раненых возросло до семи человек. Об этом сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.

Детали

В Бучанском районе еще двое человек обратились за медицинской помощью. Это 58-летний мужчина и 55-летняя женщина. Медики оказали им всю необходимую помощь на месте. Также двое человек пострадали в Бориспольском районе. У 43-летней женщины диагностированы множественные ссадины спины и острая реакция на стресс. У 50-летней женщины - сквозное ранение левого плеча

- говорится в сообщении.

Кадры последствий атаки публикует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

В Киеве в результате ночной массированной атаки рф количество пострадавших увеличилось до 86, известно о 13 погибших.

Евгений Устименко

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