Количество пострадавших от удара рф по Павлограду почти удвоилось
Киев • УНН
В Павлограде из-за атаки россиян на пищевое предприятие пострадало 19 человек, среди которых 2-летняя девочка. Все раненые находятся в больнице, медики оказывают помощь.
t.me/dnipropetrovskaODA
В Павлограде, где рф атаковала пищевое предприятие, почти удвоилось количество пострадавших, среди них - маленький ребенок, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
19 человек получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград. Среди пострадавших 2-летняя девочка
По его словам, все раненые в больнице. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь.
Напомним
Ранее глава ОВА сообщал о трех погибших и 10 пострадавших в результате российского удара по Павлограду.