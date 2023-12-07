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Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 07:45  •  54786 просмотра

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В 2022 году в Украине втрое уменьшилось количество подделок валюты, причем больше всего подделывали купюры старого образца номиналом 200 и 500 гривен. Подделки в основном имели фальшивую УФ-защиту и часто находились в розничном обращении.

В 2023 году в Украине подавляющее большинство поддельных банкнот национальной валюты приходилось на купюры: 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Детали

В НБУ сообщили, что постоянно мониторят состояние изъятия из обращения поддельных денег и могут констатировать низкий уровень подделки банкнот национальной валюты.

Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2022 года снизился более, чем втрое. Об этом свидетельствует мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине за 2022 год

- сообщили в НБУ.

Так, в Нацбанке отметили, что по итогам прошлого года на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 штуки поддельных банкнот (по итогам 2021 года - около 7,1 шт.).

Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка этот показатель в странах Европейского Союза в 2022 году почти в шесть раз выше и составлял примерно 13 штук банкнот евро (по итогам 2021 года - 12 шт.).

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"В 2023 году, как и в прошлом году, чаще всего подделывали банкноты гривны старого образца, которые составляют 83% от общего количества всех изъятых из обращения подделок. Подавляющее большинство поддельных банкнот национальной валюты приходилось на банкноты: 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года. То есть больше всего подделывают банкноты высоких номиналов старого образца, имеющие меньший уровень защиты от подделки по сравнению с банкнотами нового образца", - рассказали в Нацбанке.

Кроме того, НБУ сообщил, что в основном изъятые из обращения поддельные банкноты национальной валюты имели имитацию ультрафиолетовой защиты и сбывались через учреждения торговли, и рассчитаны на невнимательность кассиров, которые, в основном, проверяют только ультрафиолетовую защиту.

В НБУ добавили, что с целью противодействия сбыта подделок, Национальный банк на постоянной основе, проводит учебные семинары/вебинары для кассовых работников банков, инкассаторских компаний, предприятий торговли и тому подобное.

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