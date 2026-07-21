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Количество пенсионеров в Украине с начала 2026 года уменьшилось на 190,5 тысяч - инфографика

Киев • УНН

 • 622 просмотра

С начала 2026 года количество пенсионеров в Украине сократилось на 190,5 тысяч. Средняя пенсия составляет 7 273 гривны, а четверть пенсионеров получает около 3,5 тысяч гривен.

Количество пенсионеров в Украине с начала 2026 года уменьшилось на 190,5 тысяч - инфографика

Количество пенсионеров в Украине с начала 2026 года уменьшилось на 190,5 тысячи - это больше, чем за весь 2025 год. В то же время средняя пенсия составляет 7 273 гривны, или 163 доллара США по текущему курсу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Детали

Однако примерно четверть пенсионеров получает около 3,5 тысячи гривен в месяц - на данный момент таких людей насчитывается 2,3 млн. Для сравнения, выплаты свыше 20 000 гривен имеют лишь около 500 000 человек.

Пенсионеры в 7 регионах получают выплаты выше средних. Самые высокие - в столице: 9 901 гривна (на 36% больше средней). Средняя пенсия в Донецкой области составляет 8 990 гривен (на 24% больше), в Луганской области - 8 752 гривны (на 20% больше)

 - говорится в отчете Opendatabot.

Кроме того, каждый четвертый пенсионер продолжает работать - 2,8 млн человек (28%). Их средняя пенсия составляет 7 994 гривны.

Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 году29.06.2026, 13:19 • 87303 просмотра

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Пенсионный возраст
Донецкая область
Луганская область
Украина