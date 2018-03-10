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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32654 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47854 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51839 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100597 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90642 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103454 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Колесо прицепа грузовика убило женщину во Львовской области

Колесо прицепа грузовика убило женщину во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 21018 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Во Львовской области колесо, которое оторвалось от прицепа грузовика убило женщину. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.

"Сегодня, 10 марта, около 10.00 в Каменка-Бугский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Ременов на автодороге Львов-Радехов-Луцк произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что от прицепа грузового автомобиля "Мерседес" во время движения отлетело колесо. Повлекшее тяжкие телесные повреждения женщине, которая стояла на остановке общественного транспорта. Потерпевшая, 41-летняя местная жительница, скончалась до приезда врачей скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНН, во Львове ночью 9 марта на проспекте Черновола карета скорой помощи столкнулась с джипом BMW. В результате ДТП врач бригады № 1 скорой медицинской помощи, 1985 года рождения, получил травмы и в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

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