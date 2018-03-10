Колесо прицепа грузовика убило женщину во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Во Львовской области колесо, которое оторвалось от прицепа грузовика убило женщину. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.
"Сегодня, 10 марта, около 10.00 в Каменка-Бугский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Ременов на автодороге Львов-Радехов-Луцк произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что от прицепа грузового автомобиля "Мерседес" во время движения отлетело колесо. Повлекшее тяжкие телесные повреждения женщине, которая стояла на остановке общественного транспорта. Потерпевшая, 41-летняя местная жительница, скончалась до приезда врачей скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщал УНН, во Львове ночью 9 марта на проспекте Черновола карета скорой помощи столкнулась с джипом BMW. В результате ДТП врач бригады № 1 скорой медицинской помощи, 1985 года рождения, получил травмы и в состоянии средней тяжести был госпитализирован.