Колесо причепа вантажівки вбило жінку на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Львівській області колесо, яке відірвалося від причепа вантажівки, вбило жінку. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
“Сьогодні, 10 березня, близько 10.00 в Кам’янка-Бузький відділ поліції надійшла інформація про те, що у селі Ременів на автодорозі Львів-Радехів-Луцьк сталася дорожньо-транспортна пригода. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що від причепа вантажного автомобіля „Мерседес“ під час руху відлетіло колесо. Воно спричинило тяжкі тілесні ушкодження жінці, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Потерпіла, 41-річна місцева мешканка, померла до приїзду лікарів швидкої медичної допомоги”, — йдеться у повідомленні.
Працівники поліції з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНН, у Львові вночі 9 березня на проспекті Чорновола карета швидкої медичної допомоги зіткнулась з джипом BMW. Внаслідок ДТП лікар бригади № 1 швидкої медичної допомоги, 1985 року народження, отримав травми та у стані середньої важкості був госпіталізований.