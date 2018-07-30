Кольченко встретился с матерью

Так, свидание проходит в Челябинской колонии. Оно началось в пятницу 27 июля, и окончится в понедельник 30 июля.

По словам Ларисы Кольченко, это первое свидание с сыном за девять месяцев. Лариса привезла сыну ялтинский лук, сало, изюм, мед и другие необходимые для его здоровья после голодовки витамины.



Напомним, 13 июля мама политзаключенного Александра Кольченко Лариса вышла на одиночный пикет в Крыму, чтобы поздравить с днем рождения незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.



Как сообщал УНН, в июне Кольченко написал заявление о встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой и украинским консулом в Екатеринбурге Георгием Закраевским.



