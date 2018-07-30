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Кольченко зустрівся з матір'ю

Кольченко зустрівся з матір'ю

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Український політв'язень Олександр Кольченко, який незаконно утримується в Росії, зустрівся з матір'ю. Про це повідомляє "Крим. Реалії", передає УНН.

Так, побачення проходить в Челябінській колонії. Воно почалося в п'ятницю 27 липня, і закінчиться в понеділок 30 липня.
За словами Лариси Кольченко, це перше побачення з сином за дев'ять місяців. Лариса привезла сину ялтинську цибулю, сало, родзинки, мед та інші необхідні для його здоров'я після голодування вітаміни.

Нагадаємо, 13 липня мама політв'язня Олександра Кольченко Лариса вийшла на одиночний пікет у Криму, щоб привітати з днем народження незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомляв УНН, в червні Кольченко написав заяву про зустріч з українським омбудсменом Людмилою Денисовою і українським консулом в Єкатеринбурзі Георгієм Закраевскім.

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