Кольченко посетил адвокат

"Температурный режим нормальный, питание согласно установленным нормам, отношения в отряде нормальные, витамины пока не нужны, лекарства – тоже, болей в сердце нет… Попросил распечатку одного из новых законов…Не понравился он мне что-то, - говорит адвокат, – Бледный какой-то, худенький совсем и замкнутый. Напряжённый. Улыбаться перестал", - сообщила она.



Как сообщал УНН, дело Сенцова и Кольченко в ЕСПЧ всё ещё отложено.



Напомним, Кольченко 25 августа 2015 года был осужден российским судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму.