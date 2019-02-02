Кольченка відвідав адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Адвокат Уральської правозахисної групи відвідав Олександра Кольченка в колонії в Копейске 29-го січня 2019 року. Про це повідомляє правозахисниця Тетяна Щур Facebook, передає УНН.
"Температурний режим нормальний, харчування згідно з установленими нормами, відносини в загоні нормальні, вітаміни поки не потрібні, ліки - теж, болю в серці немає ... Попросив роздруківку одного з нових законів ... Не сподобався він мені щось, - каже адвокат, - Блідий якийсь, худенький зовсім і замкнутий. Напружений. Посміхатися перестав", - повыдомила вона.
Як повідомляв УНН, справу Сенцова і Кольченко в ЄСПЛ все ще відкладено.
Нагадаємо, Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.