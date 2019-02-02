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22 березня, 17:51 • 114201 перегляди

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22 березня, 16:18 • 187753 перегляди

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Кольченка відвідав адвокат

Кольченка відвідав адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Адвокат Уральської правозахисної групи відвідав Олександра Кольченка в колонії в Копейске 29-го січня 2019 року. Про це повідомляє правозахисниця Тетяна Щур Facebook, передає УНН.

"Температурний режим нормальний, харчування згідно з установленими нормами, відносини в загоні нормальні, вітаміни поки не потрібні, ліки - теж, болю в серці немає ... Попросив роздруківку одного з нових законів ... Не сподобався він мені щось, - каже адвокат, - Блідий якийсь, худенький зовсім і замкнутий. Напружений. Посміхатися перестав", - повыдомила вона.

Як повідомляв УНН, справу Сенцова і Кольченко в ЄСПЛ все ще відкладено.

Нагадаємо, Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.

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