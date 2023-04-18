Коболеву продлили меру пресечения еще на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил действие обязанностей, возложенных на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, еще на два месяца, пишет УНН со ссылкой на информацию САП.
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"17 апреля 2023 года... следственный судья ВАКС еще на два месяца продлил срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - бывшего главу правления НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Речь идет о таких возложенных обязанностях:
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- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
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- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
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- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;
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- воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу;
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- сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;
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- носить электронное средство контроля.
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В соответствии с постановлением Апелляционной палаты ВАКС от 01.03.2023 об избрании меры пресечения подозреваемый обязан внести 230 млн грн залога и выполнять определенные судом процессуальные обязанности.
"Несмотря на то, что решение о применении этой меры пресечения принято еще 1 марта 2023 года, оно по состоянию на сегодняшний день не выполнено - средства в полном объеме не внесены", - отметили в САП.
Суть дела
Дело касается премии в 10 млн долл. "за экстраординарные достижения" после победы над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Экс-руководитель "Нафтогаза" подозревается в премировании себя на 229 млн грн сверх нормы в 2018 году. О подозрении сообщили в январе.