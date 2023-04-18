Коболеву продлили меру пресечения еще на два месяца

Цитата

"17 апреля 2023 года... следственный судья ВАКС еще на два месяца продлил срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - бывшего главу правления НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Речь идет о таких возложенных обязанностях:



прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;



не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;



сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;



воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу;



сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;



носить электронное средство контроля.



В соответствии с постановлением Апелляционной палаты ВАКС от 01.03.2023 об избрании меры пресечения подозреваемый обязан внести 230 млн грн залога и выполнять определенные судом процессуальные обязанности.

"Несмотря на то, что решение о применении этой меры пресечения принято еще 1 марта 2023 года, оно по состоянию на сегодняшний день не выполнено - средства в полном объеме не внесены", - отметили в САП.

Суть дела

Дело касается премии в 10 млн долл. "за экстраординарные достижения" после победы над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Экс-руководитель "Нафтогаза" подозревается в премировании себя на 229 млн грн сверх нормы в 2018 году. О подозрении сообщили в январе.