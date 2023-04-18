Коболєву продовжили запобіжний захід ще на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив дію обов'язків, покладених на колишнього голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, ще на два місяці, пише УНН з посиланням на інформацію САП.
Цитата
"17 квітня 2023 року... слідча суддя ВАКС ще на два місяці продовжила строк дії обовʼязків, покладених на підозрюваного - колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Ідеться про такі покладені обов'язки:
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- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
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- не відлучатися із Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
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- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;
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- утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі;
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- здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
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- носити електронний засіб контролю.
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Відповідно до ухвали Апеляційної палати ВАКС від 01.03.2023 про обрання запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки.
"Незважаючи на те, що рішення про застосування цього запобіжного заходу ухвалено ще 1 березня 2023 року, воно станом на сьогодні не виконане - кошти у повному обсязі не внесені", - зазначили у САП.
Суть справи
Справа стосується премії на 10 млн дол. "за екстраординарні досягнення" після перемоги над російським Газпромом у Стокгольмському арбітражі. Екскерівника "Нафтогазу" підозрюють у преміюванні себе на 229 млн грн понад норму у 2018 році. Про підозру повідомили в січні.