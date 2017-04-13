Коалиция по ошибке нанесла авиаудары по повстанцам в Сирии, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В результате авиаудара, нанесенного во время операции коалиционными силами во главе с США, погибли 18 сирийских повстанцев. Об этом сообщили в Пентагоне, передает УНН со ссылкой на Deutche Welle.
"Авиаудар был затребован союзными формированиями, которые идентифицировали целевую позицию как боевую позицию джихадистской группировки "Исламское государство". Однако на самом деле целевой позицией оказалась боевая позиция сирийских демократических сил", - говорится в заявлении Пентагона.
Как сообщал УНН, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что во время удара по сирийской авиабазе Шайрати была уничтожена пятая часть всей боевой авиации Сирии.