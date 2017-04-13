Коалиция по ошибке нанесла авиаудары по повстанцам в Сирии, есть жертвы

"Авиаудар был затребован союзными формированиями, которые идентифицировали целевую позицию как боевую позицию джихадистской группировки "Исламское государство". Однако на самом деле целевой позицией оказалась боевая позиция сирийских демократических сил", - говорится в заявлении Пентагона.

Как сообщал УНН, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что во время удара по сирийской авиабазе Шайрати была уничтожена пятая часть всей боевой авиации Сирии.