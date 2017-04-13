Коаліція помилково завдала авіаудари по повстанцях у Сирії, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У результаті авіаудару, завданого під час операції коаліційними силами на чолі з США, загинули 18 сирійських повстанців. Про це повідомили у Пентагоні, передає УНН з посиланням на Deutche Welle.
"Авіаудар був затребуваний союзними формуваннями, які ідентифікували цільову позицію як бойову позицію джихадистського угруповання "Ісламська держава". Однак насправді цільової позицією виявилася бойова позиція сирійських демократичних сил", - йдеться в заяві Пентагону.
Як повідомляв УНН, міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що під час удару по сирійській авіабазі Шайраті була знищена п’ята частина всієї бойової авіації Сирії.