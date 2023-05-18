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Князев хотел, чтобы его вопрос ВСП рассматривал в закрытом режиме: что решили

Князев хотел, чтобы его вопрос ВСП рассматривал в закрытом режиме: что решили

Киев • УНН

 • 1251114 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Высший совет правосудия решил рассматривать вопрос о предоставлении согласия на арест бывшего председателя Верховного Суда, судьи Всеволода Князева в открытом режиме, но прекратил прямую трансляцию, передает корреспондент УНН.

Детали

Судья Князев находится на заседании ВСП. На нем также присутствуют представители стороны обвинения - прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры - и адвокаты обвиняемого.

Прокуроры не возражали против проведения заседания в открытом режиме.

В то же время Князев и его защитники ходатайствовали о проведении закрытого заседания ВСП, ведь во время заседания могут быть разглашены личные данные и даже информация, содержащая государственную тайну.

После проведения совещания члены ВСП решили продолжать рассмотрение в открытом режиме. Ни один из членов ВСП не поддержал проведение заседания в закрытом режиме.

Но в то же время, по ходатайству Князева, было решено прекратить прямую видеотрансляцию заседания - такое ходатайство, как пояснили в ВСП, удовлетворяется автоматически, если его высказал хотя бы один из участников рассмотрения.

Добавим, что сейчас судья Князев задержан, и 17 мая Высший антикоррупционный суд на своем заседании подтвердил законность задержания Князева, несмотря на наличие у него специального статуса судьи, что накладывает некоторые законодательные ограничения при осуществлении в отношении судей процессуальных действий со стороны правоохранительных органов.

Именно Высший совет правосудия решает вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи, а также временного отстранения судьи от правосудия (в соответствии с Главами 7 и 8 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»). Однако, во время заседания ВАКС представители САП обосновали законность задержания тем, что не все «меченые» деньги, которые предназначались для взяток Князеву и другим судьям (по установлению личностей которых еще ведется работа), были обнаружены, а потому Князев на свободе может влиять на вещественные доказательства и проведение следствия. Суд согласился, что эти аргументы обосновывают законность задержания судьи. 

Князеву 16 мая было вручено подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса – принятие предложения, обещания или получения взятки должностным лицом и в особо крупном размере. 

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве главы суда. Он остается судьей ВС, но пока задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, при этом сделать это невозможно без разрешения Высшего совета правосудия.

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