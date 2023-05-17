ВАКС визнав законним затримання Князєва: знайшли ще не весь хабар

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«У задоволені скарги на незаконне затримання Князєва … відмовити», - сказав суддя.

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У судовому засіданні захист обгрунтовує незаконність затримання наявністю у Князєва спеціального статусу судді, що гарантує йому неможливість затримання, утримання під вартою чи арешт судді, а також тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя (відповідно до Глав 7 і 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя») без згоди Вищої ради правосуддя.

Водночас у законодавстві передбачена норма, що дає можливість на затримання судді без згоди ВРП за умови, якщо суддю було затримано під час або одразу після скоєння тяжкого злочину та затримання судді необхідне для попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. Як переконують захисники, наразі усі слідчі дії, за їхньою інформацією, завершені.

Однак сторона обвинувачення, яку представляють прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, переконують, що на всі речові докази (ідеться про понад мільйон доларів США, які були першою частиною хабара) досі не відшукані, а тому існує небезпека, що вони можуть бути втрачені. Окрім того, прокурори наголосили, що Князєв брав гроші для подальшої передачі іншим суддям Верховного Суду, а наразі ще встановлюються усі фігуранти справи. Також представники сторони обвинувачення повідомили, що Князєв перешкоджав проведенню слідчих дій, зокрема користувався своїм мобільним телефоном, не реагував на зауваження слідчих, а крім того повідомив, що частина коштів, виявлена у нього в квартирі, є коштами родини, а це, за словами прокурорів, виявилося неправдою, адже вони збіглися з маркованими коштами, які були використані для підкупу.

Нагадаємо

Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язання питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».

Засідання по справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.

Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.

16 травня на Пленумі Верховного Суду було ухвалене рішення про припинення повноважень Князєва як голови суду. Він залишається суддею ВС. Найближчим часом суд також має обрати йому запобіжний захід, водночас зробити це не можливо без дозволу Вищої ради правосуддя.

САП уже звернулася до ВРП з поданням щодо дозволу на утримання під вартою Князєва.

На засіданні 18 травня ВРП розгляне подання САП щодо надання дозволу на арешт ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.