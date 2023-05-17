САП звернулася до ВРП з поданням щодо дозволу на утримання під вартою Князєва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до Вищої ради правосуддя (ВРП) з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів хабаря. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення САП.
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«17 травня 2023 року керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що засідання призначено на 11:00 18 травня.
Про результати розгляду подання буде повідомлено додатково.
Як вже повідомлялось, 16 травня керівник САП особисто повідомив про підозру голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
Нагадаємо
Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язання питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.
Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.
Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».
Засідання по справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.
Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.
16 травня на Пленумі Верховного Суду було ухвалене рішення про припинення повноважень Князєва як голови суду. Він залишається суддею ВС. Найближчим часом суд також має обрати йому запобіжний захід, водночас зробити це не можливо без дозволу Вищої ради правосуддя.