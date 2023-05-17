САП обратилась в ВСП с представлением о разрешении на содержание под стражей Князева
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в Высший совет правосудия (ВСП) с представлением о предоставлении разрешения на содержание под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, который вместе с адвокатом подозревается в получении 2,7 млн долларов взятки. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение САП.
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«17 мая 2023 года руководитель САП обратился в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении разрешения на содержание под стражей бывшего председателя Верховного Суда, который вместе с адвокатом подозревается в получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.
Сообщается, что заседание назначено на 11:00 18 мая.
О результатах рассмотрения представления будет сообщено дополнительно.
Как уже сообщалось, 16 мая руководитель САП лично сообщил о подозрении председателю Верховного Суда и адвокату, которых разоблачили на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Напомним
Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке в размере 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.
Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.
В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».
Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.
Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.
16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве главы суда. Он остается судьей ВС. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, при этом сделать это невозможно без разрешения Высшего совета правосудия.