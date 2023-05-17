САП обратилась в ВСП с представлением о разрешении на содержание под стражей Князева

Цитата

«17 мая 2023 года руководитель САП обратился в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении разрешения на содержание под стражей бывшего председателя Верховного Суда, который вместе с адвокатом подозревается в получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Сообщается, что заседание назначено на 11:00 18 мая.

О результатах рассмотрения представления будет сообщено дополнительно.

Как уже сообщалось, 16 мая руководитель САП лично сообщил о подозрении председателю Верховного Суда и адвокату, которых разоблачили на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды. Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке в размере 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное «вознаграждение».

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве главы суда. Он остается судьей ВС. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, при этом сделать это невозможно без разрешения Высшего совета правосудия.