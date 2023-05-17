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ВРП завтра може дати дозвіл на арешт ексголови Верховного суду Князєва

ВРП завтра може дати дозвіл на арешт ексголови Верховного суду Князєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. На завтрашньому засіданні Вища рада правосуддя розгляне подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо надання дозволу на арешт ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, повідомляє УНН з посиланням на проект порядку денного ради.

Деталі

Так, останнім пунктом порядку денного засідання ВРП значиться – «Розгляд подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка Олександра Васильовича про надання згоди на утримання під вартою судді».

Додаткова інформація щодо цього пункту відсутня. Водночас додамо, що засідання ВРП призначене на 10.00.

Саме Вища рада правосуддя вирішує питання стосовно надання згоди на затримання, утримання під вартою чи арешт судді, а також тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя (відповідно до Глав 7 і 8 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

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Додамо, що Князєву 16 травня було вручено підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря посадовцем і в особливо великому розмірі. Відповідно до норм процесуального права обрання запобіжного заходу має відбутися протягом 72 годин з моменту вручення підозри. У Спеціалізованій Антикорупційній прокуратурі, яка здійснює процесуальне керівництво у справі про хабарництво ексголови ВС, зазначили, що вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо

Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним розміром у 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язання питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Мова йде про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

Зокрема, у справі фігурує певне адвокатське об’єднання, яке, по суті, було своєрідним бек-офісом і виступало посередником в організації хабарів для суддів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх «клієнтів» (фізичних або юридичних осіб) за певну «винагороду».

Засідання по справі декілька разів переносилися, аби узгодити деталі передачі-отримання хабара.

Зазначається, що 3 травня учасники злочинної організації отримали перший транш, а 15 травня була передана друга частина, яка фактично була зафіксована на гарячому за участі голови ВС, розповів голова НАБУ Сергій Кривонос.

16 травня на Пленумі Верховного Суду було ухвалене рішення про припинення повноважень Князєва у якості голови суду. Він залишається суддею ВС, але наразі затриманий. Найближчим часом суд також має обрати йому запобіжний захід, водночас зробити це не можливо без дозволу Вищої Ради правосуддя. Водночас захист оскаржує затримання Князєва – на їхню думку затримання особи зі спеціальним статусом судді є неправомірним, адже не було отримано дозволу ВРП. Своєю чергою сторона обвинувачення мотивує затримання Князєва тим, що закон дозволяє затримувати судей підчас або після скоєння тяжкого злочину у разі, якщо є підстави вважати, що він, зокрема, може вплинути на речові докази у справі, а в ситуації Князєва не усі кошти, які призначалися для хабаря були знайдені, а затриманий він був після отримання частини хабаря.

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