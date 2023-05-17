ВСП завтра может дать разрешение на арест экс-главы Верховного суда Князева

Детали

Так, последним пунктом повестки дня заседания ВСП указано – «Рассмотрение представления заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александра Васильевича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи».

Дополнительная информация по этому пункту отсутствует. В то же время добавим, что заседание ВСП назначено на 10.00.

Именно Высший совет правосудия решает вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи, а также временного отстранения судьи от осуществления правосудия (в соответствии с Главами 7 и 8 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: САП обратилась к ВСП с представлением о разрешении на содержание под стражей Князева

Добавим, что Князеву 16 мая было вручено подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса – принятие предложения, обещания или получение взятки должностным лицом и в особо крупном размере. В соответствии с нормами процессуального права избрание меры пресечения должно состояться в течение 72 часов с момента вручения подозрения. В Специализированной Антикоррупционной прокуратуре, осуществляющей процессуальное руководство по делу о взяточничестве экспредседателя ВС, отметили, что решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером в 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ЮГОКа) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха, эксвладельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, по делу фигурирует определенное адвокатское объединение, которое, по сути, являлось своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное вознаграждение.

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована с поличным при участии председателя ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве председателя суда. Он остается судьей ВС, но задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, в то же время сделать это невозможно без разрешения Высшего Совета правосудия. В то же время защита оспаривает задержание Князева – по их мнению, задержание лица со специальным статусом судьи неправомерно, ведь не было получено разрешение ВСП. В свою очередь сторона обвинения мотивирует задержание Князева тем, что закон позволяет задерживать судей во время или после совершения тяжкого преступления в случае, если есть основания полагать, что он, в частности, может повлиять на вещественные доказательства по делу, а в ситуации Князева не все средства, которые предназначавшиеся для взятки были найдены, а задержан он был после получения части взятки.