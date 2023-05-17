ВСП завтра может дать разрешение на арест экс-главы Верховного суда Князева

ukru
13 марта, 19:26 • 79770 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 118464 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 113188 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 112704 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104914 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100475 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111857 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132065 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 175702 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 206633 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 41192 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 24823 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 52764 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 38848 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 82800 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 175710 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 206640 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 147820 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154252 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190675 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 77784 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105640 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122449 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157979 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164713 просмотра
Актуальное
ВСП завтра может дать разрешение на арест экс-главы Верховного суда Князева

ВСП завтра может дать разрешение на арест экс-главы Верховного суда Князева

Киев • УНН

 • 829377 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. На завтрашнем заседании Высший совет правосудия рассмотрит представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении разрешения на арест экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, сообщает УНН со ссылкой на проект повестки дня совета.

Детали

Так, последним пунктом повестки дня заседания ВСП указано – «Рассмотрение представления заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александра Васильевича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи».

Дополнительная информация по этому пункту отсутствует. В то же время добавим, что заседание ВСП назначено на 10.00.

Именно Высший совет правосудия решает вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи, а также временного отстранения судьи от осуществления правосудия (в соответствии с Главами 7 и 8 Закона Украины «О Высшем совете правосудия»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: САП обратилась к ВСП с представлением о разрешении на содержание под стражей Князева

Добавим, что Князеву 16 мая было вручено подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса – принятие предложения, обещания или получение взятки должностным лицом и в особо крупном размере. В соответствии с нормами процессуального права избрание меры пресечения должно состояться в течение 72 часов с момента вручения подозрения. В Специализированной Антикоррупционной прокуратуре, осуществляющей процессуальное руководство по делу о взяточничестве экспредседателя ВС, отметили, что решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером в 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ЮГОКа) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха, эксвладельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, по делу фигурирует определенное адвокатское объединение, которое, по сути, являлось своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное вознаграждение.

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована с поличным при участии председателя ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве председателя суда. Он остается судьей ВС, но задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, в то же время сделать это невозможно без разрешения Высшего Совета правосудия. В то же время защита оспаривает задержание Князева – по их мнению, задержание лица со специальным статусом судьи неправомерно, ведь не было получено разрешение ВСП. В свою очередь сторона обвинения мотивирует задержание Князева тем, что закон позволяет задерживать судей во время или после совершения тяжкого преступления в случае, если есть основания полагать, что он, в частности, может повлиять на вещественные доказательства по делу, а в ситуации Князева не все средства, которые предназначавшиеся для взятки были найдены, а задержан он был после получения части взятки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы