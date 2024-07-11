Информационный ресурс "Освіта.ua" представил вузы культуры и искусств, которые заняли самые высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2024 года, пишет УНН.

Киевский национальный университет культуры и искусств возглавил ТОП-10 лучших высших учебных заведений культуры и искусств Украины.

Уже четыре года подряд (2021, 2022, 2023, 2024 гг.) КНУКиИ уверенно держит лидерство среди лучших УВО культуры и искусств, представляя качественный уровень образовательных услуг и весомые достижения в сферах научно-творческой деятельности.

Киевский национальный университет культуры и искусств - это инновационное креативное пространство для молодежи, что позволяет студентам приобретать профессионально-практический опыт еще во время учебы, реализовывать различные проекты, воплощать смелые творческие и бизнес идеи в жизнь.

По мнению студентов, преимуществами обучения в КНУКиИ являются престижные специальности среди которых:

IT-дизайн, графический дизайн и реклама, кино и телевидение, PR, журналистика и информационная политика, актер театра и кино, режиссер фэшн и шоу-бизнеса, интернет-маркетинг и SMM, режиссер эстрады и шоу, сценарист, имидж-стилист, ивент-менеджмент, режиссер фэшн и шоу-бизнеса, тележурналистика и новейшие медиакоммуникации, хореография, артист-вокалист эстрадного пения, цифровые трансформации документационного обеспечения управления, гостинично-ресторанный и туристический бизнес;

звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса;

новейшие образовательные программы с акцентом на профессионально-практическом блоке обучения;

диджитализация образовательного процесса;

инновационные профессиональные лаборатории, оборудованные высокотехнологичными мультимедиа с дополненной реальностью и искусственным интеллектом;

видеолекторий;

съемочные павильоны, профессиональные телестудии, кино- и фотопавильоны, монтажные лаборатории, студии звукозаписи, актерские сцены, пресс-центры и тому подобное.

Студенческая жизнь в КНУКиИ насыщена содержательными событиями и проектами. Кроме обучения, посещения различных тренингов, воркшопов, мастер-классов от практикующих топ-менеджеров, студенты реализуют свои способности в различных конкурсах, соревнованиях и проектах. Воплощают масштабные научно-образовательные, благотворительные, гастрономические, культурные, развлекательные, спортивно-оздоровительные проекты: "Язык - код нации", "День вышиванки", "Модель ООН", "TukWeek", Фестиваль молодых дизайнеров "Final Fest", "Креативное сопротивление", "Мисс и Мистер КНУКиИ", "Food Fest", "День спорта", медиафестиваль "Молодые и креативные", "Издательский non-stop" и другие.

Славится Киевский национальный университет культуры и искусств успешными и звездными выпускниками, которые занимают ключевые должности в ведущих культурно-художественных, управленческих, бизнес, финансовых структурах страны и зарубежья.

КНУКиИ в составе консорциума университетов реализует проект международной программы Европейского Союза Эразмус+ по направлению КА2: Развитие потенциала высшего образования "Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)" ("Рамочная структура цифровых компетентностей для украинских учителей и других граждан"). Кроме этого, Университет культуры участвует в двух проектах международной программы Европейского Союза Эразмус+ по направлению КА1: АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ - Международная кредитная мобильность (International Credit Mobility).