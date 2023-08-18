КНП "Броварская МКБ" приглашает военных и гражданских на бесплатную реабилитацию в новосозданном отделении больницы

Специалисты отделения оказывают бесплатную реабилитационную помощь высокой интенсивности пациентам в остром и длительном реабилитационном периодах. Мультидисциплинарной командой после осмотра пациента составляется индивидуальный реабилитационный план с учетом запросов пациента, который согласовывается с ним и утверждается врачом физической и реабилитационной медицины.

Обычно реабилитационный цикл длится 2 недели, после того пациент осматривается МДК и устанавливается целесообразность дальнейшей стационарной реабилитации. Часто пациента отпускают домой, где он продолжает выполнять рекомендации самостоятельно согласно персонифицированной программе, составленной мультидисциплинарной командой. При выписке пациент получает рекомендации, в каком типе реабилитационной помощи он нуждается в дальнейшем (амбулаторная реабилитация, социальная реабилитация, паллиативная помощь). Продолжительность и количество циклов регламентируется приказом НСЗУ, с которой подписан пакет на стационарную и амбулаторную медицинскую реабилитацию больным с инсультом, ортопедической патологией, после травм и военнослужащим, которые соматически стабильны и не требуют круглосуточного врачебного наблюдения.

Как попасть в отделение реабилитации?

Во-первых, пациент может быть направлен на реабилитационное лечение лечащим врачом отделений стационара нейрососудистой эндоваскулярной хирургии, травматологии, неврологии или хирургии после осмотра пациента врачом ФРМ, членами МДК и установления целей реабилитации.

Во-вторых, пациент может быть направлен врачом-специалистом после амбулаторного осмотра. В таком случае вы обращаетесь непосредственно в отделение, где проводится осмотр мультидисциплинарной командой и согласовываются цели реабилитации и методы их достижения.

В-третьих, если состояние пациента тяжелое и он не может самостоятельно прийти на осмотр врача ФРМ, его родственники, друзья или волонтеры могут снять на видео, что может делать пациент, предоставить всю медицинскую документацию и обратиться в отделение за консультацией.

Согласно приказам НСЗУ реабилитационная помощь — это плановая помощь и госпитализация возможна только по электронному направлению. Электронное направление может сформировать врач-специалист (невролог, ортопед-травматолог, хирург или врач физической реабилитационной медицины). Семейный врач может только дать направление на консультацию к этим специалистам.

«Для удобства пациентов мы можем формировать электронное направление на стационарную реабилитацию непосредственно при обращении. Для того, чтобы вы могли попасть и долго не ожидали, позвоните, пожалуйста, по телефону 066-267-44-60 в рабочее время с 8.00 до 15.45. Мы будем рады вам помочь и предоставим консультацию по вашей ситуации», — отмечает заведующая отделением, врач физической реабилитационной медицины Лилия Борзенкова.

«Наша цель создать отделение, которое могло бы решить вопрос реабилитационной помощи не только в городе, а также и в районе. Для этого мы сотрудничаем с Институтом физкультуры кафедрой реабилитации, которая занимается подготовкой специалистов по реабилитации, кафедрой неврологии и рефлексотерапии последипломного образования, кафедрой физической и реабилитационной медицины. У нас также заключены договоры о сотрудничестве с американской компанией Momentum Wheels for Humanity, которая помогает в создании кабинета ассистивных технологий и подготовке специалистов» — говорит директор КНП «Броварская БКБ» Валентин Багнюк.

Кроме того, медучреждение сотрудничает с фондом «Партнерство за сильную Украину». А благодаря Министерству здравоохранения Украины, а также по инициативе Первой леди Украины Елены Зеленской и Первой леди Республики Польша Агаты Корнгаузер-Дуда, работники отделения реабилитации имели возможность пройти стажировку в Республике Польша в Military Institute of Medicine – National Research Institute.