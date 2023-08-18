КНП «Броварська БКЛ» запрошує військових та цивільних на безкоштовну реабілітацію в новоствореному відділенні лікарні

Спеціалісти відділення надають безкоштовну реабілітаційну допомогу високої інтенсивності пацієнтам у гострому та довготривалому реабілітаційному періодах. Мультидисциплінарною командою після огляду пацієнта складається індивідуальний реабілітаційний план з урахуванням запитів пацієнта, який узгоджується з ним та затверджується лікарем фізичної та реабілітаційної медицини.

Зазвичай реабілітаційний цикл триває 2 тижні, після того пацієнт оглядається МДК та встановлюється доцільність подальшої стаціонарної реабілітації. Часто пацієнта відпускають додому, де він продовжує виконувати рекомендації самостійно згідно з персоніфікованою програмою, складеною мультидисциплінарною командою. При виписці пацієнт отримує рекомендації, який тип реабілітаційної допомоги він потребує в подальшому (амбулаторна реабілітація, соціальна реабілітація, паліативна допомога). Тривалість та кількість циклів регламентується наказом НСЗУ, з якою підписаний пакет на стаціонарну та амбулаторну медичну реабілітацію хворим з інсультом, ортопедичною патологією, після травм та військовослужбовцям, які соматично стабільні та не потребують цілодобового лікарського нагляду.

Як потрапити у відділення реабілітації?

По-перше, пацієнт може бути направлений на реабілітаційне лікування лікуючим лікарем відділень стаціонару нейросудинної ендоваскулярної хірургії, травматології, неврології чи хірургії після огляду пацієнта лікарем ФРМ, членами МДК та встановлення цілей реабілітації.

По-друге, пацієнт може бути направлений лікарем спеціалістом після амбулаторного огляду. В такому випадку ви звертаєтесь безпосередньо у відділення, де проводиться огляд мультидисциплінарною командою та узгоджуються цілі реабілітації та методи їх досягнення.

По-третє, якщо стан пацієнта важкий і він не може самостійно прийти на огляд лікаря ФРМ, його родичі, друзі чи волонтери можуть зняти на відео, що може робити пацієнт, надати всю медичну документацію та звернутись у відділення за консультацією.

Згідно наказів НСЗУ реабілітаційна допомога — це планова допомога і госпіталізація можлива тільки за електронним направленням. Електронне направлення може сформувати лікар-спеціаліст (невролог, ортопед-травматолог, хірург чи лікар фізичної реабілітаційної медицини). Сімейний лікар може лише дати направлення на консультацію до цих спеціалістів.

«Для зручності пацієнтів ми маємо змогу формувати електронне направлення на стаціонарну реабілітацію безпосередньо при зверненні. Для того, щоб ви могли потрапити та довго не очікували, зателефонуйте, будь ласка, за номером телефону 066-267-44-60 в робочий час з 8.00 до 15.45. Ми будемо раді вам допомогти та надамо консультацію щодо вашої ситуації», — зазначає завідуюча відділення, лікарка фізичної реабілітаційної медицини Лілія Борзенкова.

«Наша мета створити відділення, яке могло б вирішити питання реабілітаційної допомоги не тільки в місті, а також і в районі. Для цього ми співпрацюємо з Інститутом фізкультури кафедрою реабілітації, яка займається підготовкою спеціалістів з реабілітації, кафедрою неврології та рефлексотерапії післядипломної освіти, кафедрою фізичної та реабілітаційної медицини. У нас також укладені договори про співпрацю з американською компанією Momentum Wheels for Humanity, яка допомагає в створенні кабінету асистивних технологій та підготовці спеціалістів» — каже директор КНП «Броварська БКЛ» Валентин Багнюк.

Крім того, медзаклад співпрацює з фондом «Партнерство за сильну Україну». А завдяки Міністерству охорони здоров’я України, а також за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської та Першої леді Республіки Польща Агати Корнгаузер-Дуда, працівники відділення реабілітації мали змогу пройти стажування у Республіці Польща в Military Institute of Medicine – National Research Institute.