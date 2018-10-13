Книга года ВВС-2018: обнародованы длинные списки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. ВВС Украина обнародовала Длинные списки литературной премии Книга года-2018, Книга года - Эссеистика-2018 и Детская Книга года-2018, которая проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс ВВС Украина.
Как отметили в издании, в длинный список премии Книга года-2018 вошли 11 изданий, среди которых: "Розы по колючке" Ирины Агапеевой, "Любовники юстиции" Юрия Андруховича, "Сестры крови" Юрия Винничука, "Серые пчелы" Андрея Куркова, "Дневной звук" Александра Олейника и другие.
В длинный список премии Детская Книга года-2018 вошли 16 изданий. Среди них "Орава веселых бродяг" Андрея Бачинского, "Сова, которая хотела стать жаворонком" Галины Вдовиченко, "Афиновий мишка: календарь мечтателей" Анастасии Волховской, "Мэри" Сашка Дерманского, "Зюзя" Сергея Куцана и др.
В длинный список премии Книга года - Эссеистика-2018 вошли 3 издания: "Церебро" Андрея Бондаря, "Когда я слышу слово "культура"..." Вано Крюгера, "The Ukraine" Артема Чапая.
Напомним, 19 сентября Президент Украины Петр Порошенко объявил лауреатов ежегодной премии "Украинская книга года". Ими стали Николай Жулинский за книжное издание "Моя Вторая мировая. Роман-хроника в голосах", Дмитрий Степовик, Григорий Фалькович.