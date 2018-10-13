Книга року ВВС-2018: оприлюднено довгі списки

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. ВВС Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2018, Книга року ВВС - Есеїстика-2018 та Дитяча Книга року ВВС-2018, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс ВВС Україна.