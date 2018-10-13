Книга року ВВС-2018: оприлюднено довгі списки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. ВВС Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2018, Книга року ВВС - Есеїстика-2018 та Дитяча Книга року ВВС-2018, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс ВВС Україна.
Як зазначили у виданні, до Довгого списку премії Книга року ВВС-2018 увійшли 11 видань, серед яких: "Троянди за колючкою" Ірини Агапєєвої, "Коханці Юстиції" Юрія Андруховича, "Сестри крові" Юрія Винничука, "Сірі бджоли" Андрія Куркова, "Денний звук" Олександра Олійника та інші.
До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2018 увійшли 16 видань. Серед них "Ватага веселих волоцюг" Андрія Бачинського, "Сова, яка хотіла стати жайворонком" Галини Вдовиченко, "Афиновий ведмедик: календар мрійників" Анастасії Волховської, "Мері" Сашка Дерманського, "Зюзя" Сергія Куцана та ін.
До Довгого списку премії Книга року ВВС - Есеїстика-2018 увійшли 3 видання: "Церебро" Андрія Бондаря, "Коли я чую слово "культура"…" Вано Крюґера, "The Ukraine" Артема Чапая.
Нагадаємо, 19 вересня Президент України Петро Порошенко оголосив лауреатів щорічної премії "Українська книжка року". Ними стали Микола Жулинський за книжкове видання "Моя Друга світова. Роман-хроніка в голосах", Дмитро Степовик, Григорій Фалькович.