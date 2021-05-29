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КНДР заявляет о сотнях детей-сирот, которые "добровольно согласились" работать в угольных шахтах

Киев • УНН

 • 24866 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Северной Корее заявили о сотнях подростков-сирот, которые якобы добровольно согласились бесплатно работать в шахтах и фермах "на благо государства". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

КНДР заявляет о сотнях детей-сирот, которые "добровольно согласились" работать в угольных шахтах

Детали

Так, главное информационное агентство Кореи (KCNA) сообщило, что около 700 детей-сирот добровольно согласились работать на фабриках, фермах и в лесах. По информации ведомства, дети отправились на работы в угледобывающий комплекс района Чонне.

Как отмечают в ВВС, согласно отчету госдепартамента США 2020 года о соблюдении прав человека, Северная Корея обвиняется в эксплуатации детского труда в худших формах.

По данным отчета, чиновники используют школьников в рамках образовательной и волонтерской программы "для оказания помощи в выполнении специальных проектов, таких как уборка снега на основных дорогах или выполнение производственных задач".

Кроме того, отмечалось, что дети в возрасте 16-17 лет якобы добровольно записывались в молодежные строительные отряды военного образца на 10-летний период. Это приводило к умственной отсталости, а также к травмам психологического и физического характера, недоеданию и истощению.

Дополнение

В апреле этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын признал, что ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда бы то ни было. Как отмечали эксперты, удар пандемии по северокорейской экономике и американские санкции поставили лидера КНДР в самое сложное положение за все время его правления.

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