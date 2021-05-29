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КНДР заявляє про сотні дітей-сиріт, які "добровільно погодилися" працювати у вугільних шахтах

Київ • УНН

 • 24867 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. У Північній Кореї заявили про сотні підлітків-сиріт, які нібито добровільно погодилися безплатно працювати в шахтах і фермах "на благо держави". Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

КНДР заявляє про сотні дітей-сиріт, які "добровільно погодилися" працювати у вугільних шахтах

Деталі

Так, головне інформаційне агентство Кореї (KCNA) повідомило, що близько 700 дітей-сиріт добровільно зголосилися працювати на фабриках, фермах і в лісах. За інформацією відомства, діти вирушили на роботи в вуглевидобувний комплекс району Чонне.

Як відзначають в ВВС, згідно зі звітом держдепартаменту США за 2020 рік про дотримання прав людини, Північна Корея звинувачується в експлуатації дитячої праці в найгірших формах.

За даними звіту, чиновники використовують школярів в межах освітньої та волонтерської програми "для надання допомоги у виконанні спеціальних проектів, таких як прибирання снігу на основних дорогах, або виконання виробничих завдань".

Окрім того, зазначалося, що діти у віці 16-17 років нібито добровільно записувалися в молодіжні будівельні загони військового зразка на 10-річний період. Це призводило до розумової відсталості, а також до травм психологічного і фізичного характеру, недоїдання і виснаження.

Доповнення

У квітні цього року північнокорейський лідер Кім Чен Ин визнав, що ситуація в КНДР складається гірше, ніж коли б то не було. Як відзначали експерти, удар пандемії по північнокорейській економіці та американські санкції поставили лідера КНДР в найскладніше становище за весь час його правління.

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