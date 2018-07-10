КНДР отказалась создавать с США совместную рабочую группу по денуклеаризации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. КНДР из-за разницы позиций Пхеньяна и Вашингтона по вопросу того, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова, не согласилась на создание совместной рабочей группы, которая занималась бы выработкой единого плана решения этой проблемы. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает УНН.
Отмечается, что руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт в ответ на запрос Kyodo заявила, что с американской стороны подобная группа была создана. Однако речь не идет о механизме с участием представителей как США, так и КНДР.
Как следует из публикации, нежелание Пхеньяна идти на такой шаг говорит о разнице в позициях двух стран по проблеме денуклеаризации. С одной стороны США хотят, чтобы этот процесс проходил быстро и в полном объеме, с другой — КНДР выступает за поэтапный подход.
Ранее министерство иностранных дел КНДР выразило глубокое сожаление в связи с позицией США на переговорах, на которых Вашингтон представляет госсекретарь Майкл Помпео. В заявлении, в частности, подчеркивалось, что кратчайший путь к денуклеаризации Корейского полуострова — поэтапные и основанные на взаимных действиях шаги.
Как сообщал УНН, Токио и Сеул поддерживают США в их политике по КНДР.