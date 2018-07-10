КНДР отказалась создавать с США совместную рабочую группу по денуклеаризации

Отмечается, что руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт в ответ на запрос Kyodo заявила, что с американской стороны подобная группа была создана. Однако речь не идет о механизме с участием представителей как США, так и КНДР.

Как следует из публикации, нежелание Пхеньяна идти на такой шаг говорит о разнице в позициях двух стран по проблеме денуклеаризации. С одной стороны США хотят, чтобы этот процесс проходил быстро и в полном объеме, с другой — КНДР выступает за поэтапный подход.

Ранее министерство иностранных дел КНДР выразило глубокое сожаление в связи с позицией США на переговорах, на которых Вашингтон представляет госсекретарь Майкл Помпео. В заявлении, в частности, подчеркивалось, что кратчайший путь к денуклеаризации Корейского полуострова — поэтапные и основанные на взаимных действиях шаги.

Как сообщал УНН, Токио и Сеул поддерживают США в их политике по КНДР.