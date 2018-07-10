КНДР відмовилася створювати з США спільну робочу групу з денуклеаризації

Відзначається, що керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт у відповідь на запит Kyodo заявила, що з американського боку подібна група була створена. Проте мова не йде про механізм за участю представників як США, так і КНДР.

Як випливає з публікації, небажання Пхеньяна йти на такий крок говорить про різницю в позиціях двох країн з проблеми денуклеаризації. З одного боку США хочуть, щоб цей процес проходив швидко і в повному обсязі, з іншого — КНДР виступає за поетапний підхід.

Раніше міністерство закордонних справ КНДР висловило глибоке співчуття у зв’язку з позицією США на переговорах, на яких Вашингтон представляє держсекретар Майкл Помпео. У заяві, зокрема, підкреслювалося, що найкоротший шлях до денуклеаризації Корейського півострова — поетапні і засновані на взаємних діях кроки.

Як повідомляв УНН, Токіо і Сеул підтримують США в їхній політиці по КНДР.