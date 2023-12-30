КНДР отправила в Россию около 5000 контейнеров боеприпасов - Минобороны Южной Кореи

КНДР отправила в Россию около 5000 контейнеров военного оборудования или боеприпасов. Об этом сообщил глава обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, сообщает информационное агентство Yonhap, передает УНН.

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По словам министра, объем отправленного КНДР в Россию составляет более 2 миллионов боеприпасов в 152-мм артиллерийских снарядах или более 400 тыс. снарядов в 122-мм реактивных снарядах.

В ноябре, по оценкам военных Южной Кореи, около 2000 контейнеров было отправлено из Северной Кореи в Россию на на фоне растущих признаков военного сотрудничества между странами.

КНДР не сократила, а наоборот увеличила поставки снарядов в Россию - Bloomberg