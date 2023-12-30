КНДР отправила в Россию около 5000 контейнеров боеприпасов - Минобороны Южной Кореи
КНДР отправила около 5 000 контейнеров с боеприпасами в Россию, сообщает Южная Корея, отмечая признаки военного сотрудничества.
В столице Сербии студенты начали 24-часовую блокаду ключевых точек города
Активисты требуют: отпустить студентов, арестованных во время недавних протестов, объяснить фальсификацию выборов и повторить недавние парламентские и местные выборы.
Появились подробности подготовки теракта на Рождество в Вене: подозревают двух таджиков и чеченца
Венская полиция задержала таджикскую пару и чеченца по подозрению в связях с ИГИЛ и планировании нападений на городские достопримечательности. Аресты произошли после того, как полиция получила наводку и зафиксировала необычную активность вблизи потенциальных мишеней.
Ядерный реактор КНДР заработает следующим летом - Минобороны Южной Кореи
По словам министра обороны Южной Кореи, экспериментальный легководный ядерный реактор в Северной Корее должен заработать следующим летом. Это вызывает беспокойство, поскольку реактор может производить плутоний для ядерного оружия.
Дания направляет фрегат в Красное море для защиты торгового судоходства
Дания развертывает фрегат Esbern Snare, чтобы присоединиться к военно-морским силам, которые защищают судоходство в Красном море.
Пятеро мирных жителей Донецка получили ранения в результате обстрела
Пятеро гражданских лиц получили ранения в результате артиллерийских обстрелов в Донецкой области, повреждены жилые дома; ведутся расследования военных преступлений.
США пообещали техническую помощь Польше для расследования инцидента с российской ракетой
США предложили Польше техническую помощь в расследовании сообщения о нарушении воздушного пространства российскими ракетами, подтверждая свою солидарность как союзника по НАТО.
14-летний украинский шахматист получил титул международного гроссмейстера
14-летний украинец Игорь Самуненков стал самым молодым в мире международным гроссмейстером по шахматам. Он выполнил гроссмейстерский норматив на соревнованиях в Словении, Венгрии и Польше.
Киберпротив перехватил переписку россиян: на "Новочеркасске" погибли 74 оккупанта
Украинское КиберСопротивление перехватило письмо, из которого следует, что на уничтоженном Украиной корабле "Новочеркасск" погибли 74 российских моряка.
ПЦУ протестует против созданной оккупантами "Скадовской епархии" и призывает выразить свою позицию церковников из УПЦ МП
ПЦУ осуждает создание РПЦ "Скадовской епархии" на оккупированной Херсонщине и призывает УПЦ МП разъяснить свою позицию.