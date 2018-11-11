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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106768 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113596 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151172 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145478 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136938 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128444 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171885 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КГГА отчиталась о ремонте мостов и предупредила водителей о заторах на дорогах

КГГА отчиталась о ремонте мостов и предупредила водителей о заторах на дорогах

Киев  •  УНН

 • 5030 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. На нескольких столичных мостах продолжаются ремонтные работы, поэтому городские власти призывает водителей с пониманием отнестись к этому и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты движения или учитывать возможные заторы. На этом отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает УНН.

"Многие мостов и дорог ремонтируют. Объекты не перекрыты полностью, движение по ним сохранен, но медленный. Поэтому прошу автовладельцев учитывать это, планируя свой день и маршруты ", - подчеркнул он.

По данным чиновника, на Южном мосту сейчас осуществляется ремонт деформационных швов, который планируется завершить к концу декабря текущего года.

На мосту Метро через Русановский пролив сейчас идет капремонт, здесь необходимо капитально отремонтировать пролетные строения и восстановить их несущую способность. Объект является переходным, то есть завершение работ запланировано в следующем году. На Северном мосту продолжается ремонт тротуаров, который должны закончить до конца текущего месяца.

На мосту Патона специалисты осуществляют противоаварийные работы, большая часть запланированного к выполнению будет готова в следующем году.

Напомним, в столице насчитывается 63 мостовые сооружения.

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