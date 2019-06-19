КГГА выделила в 8 раз больше на Новую украинскую школу, чем предусмотрено нормативами

"В этом году на внедрение концепции Новой украинской школы в учебных заведениях Киева предусмотрено 228 600 000 грн. Государство на эти нужды столицы в рамках субвенции выделила 51400000 грн. В свою очередь городские власти из бюджета города добавила еще 177 200 000 грн, что в 8 раз больше, чем предусматривает постановление Кабинета министров Украины ", - отметил Мондриевский.

Он добавил, что за эти средства в районах города продолжается закупка парт, дидактических материалов, мультимедийной техники, мебели и других составляющих нового образовательного пространства, чтобы будущим первоклашкам было интересно, комфортно и уютно в школе. Лучшие показатели освоения средств пока в Голосеевском и Шевченковском районах.

Всего в городе в среднем на 1 ученика предполагается 7 тыс. Грн для обеспечения норм Новой украинской школы.