КГГА выделила 53 млн грн на строительство квартир для семей погибших военных АТО

Киевская городская государственная администрация учла увеличение поступлений в общий фонд городского бюджета на 2016 год за счет государственной субвенции в размере 53 миллионов гривен. Эти средства пойдут на строительство (приобретение) жилья для семей погибших военнослужащих, а также для инвалидов I-II группы, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции. Как сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, подписано соответствующее распоряжение КГГА о распределении трансфертов.

“Мы ежедневно делаем все возможное, чтобы участники АТО и их семьи чувствовали поддержку столичной власти. Социальная помощь и улучшение материального обеспечения — это текущая поддержка. Однако, необходимо думать и о жилищных условиях людей, которые, рискуя жизнью, мужественно защищали нашу мирную жизнь. В начале года 92 семьи погибших участников АТО получили земельные участки. Еще 50 таких семей — уже в процессе разработки землеустроительной документации. Но за кулисами остались люди, которые потеряли конечности в результате ранений в зоне АТО”, — отметил В.Бондаренко.

В ведомстве отмечают, что всесторонняя поддержка участников АТО и членов семей погибших во время АТО происходит за счет столичного бюджета, в рамках городской комплексной социальной программы “Забота” на 2016-2018 годы. В частности, в июле Киевсовет принял решение о компенсации затрат на жилищно-коммунальные услуги для семей погибших участников АТО и участников АТО, которые проживают не по месту регистрации. Также продолжалось оздоровление детей участников антитеррористической операции до 7 лет в сопровождении одного из взрослых. Недавно Киевсовет принял решение о повышении в 10 раз уровня материальной помощи семьям погибших и компенсации за установку памятных знаков.