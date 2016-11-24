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КМДА виділила 53 млн грн на будівництво квартир для сімей загиблих військових АТО

Київ • УНН

 • 8198 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. На будівництво квартир для сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів АТО додатково виділено 53 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

КМДА виділила 53 млн грн на будівництво квартир для сімей загиблих військових АТО

Київська міська державна адміністрація врахувала збільшення надходжень до загального фонду міського бюджету на 2016 рік за рахунок державної субвенції у розмірі 53 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, а також для інвалідів І-ІІ групи, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції. Як повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, підписано відповідне розпорядження КМДА про розподіл трансфертів.

“Ми щодня робимо все можливе, аби учасники АТО та їхні родини відчували підтримку столичної влади. Соціальна допомога та покращення матеріального забезпечення — це поточна підтримка. Проте, необхідно думати і про житлові умови людей, які ризикуючи життям мужньо захищали наше мирне життя. На початку року 92 родини загиблих учасників АТО отримали земельні ділянки. Ще 50 таких родин — вже у процесі розробки землевпорядної документації. Але за лаштунками залишились люди, які втратили кінцівки внаслідок поранень у зоні АТО”, — зазначив В.Бондаренко.

У відомстві зазначають, що всебічна підтримка учасників АТО та членів сімей загиблих під час АТО відбувається за рахунок столичного бюджету, в рамках міської комплексної соціальної програми “Турбота” на 2016-2018 роки. Зокрема, в липні Київрада ухвалила рішення щодо компенсації витрат на житлово-комунальні послуги для сімей загиблих учасників АТО та для учасників АТО, які проживають не за місцем реєстрації. Також тривало оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції до 7 років у супроводі одного із дорослих. Нещодавно Київрада ухвалила рішення про підвищення у 10 разів рівня матеріальної допомоги родинам загиблих та компенсації за встановлення пам’ятних знаків.

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