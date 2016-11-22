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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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КГГА: в 2016 году на подготовку рабочих кадров выделили более 339 млн грн

Киев • УНН

 • 8978 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В этом году на содержание 26 профессионально-технических учебных заведений Киева из городского бюджета было выделено более 335 млн гривен и более 4,5 млн гривен выделили на приобретение оборудования для заведений профтехобразования. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

КГГА: в 2016 году на подготовку рабочих кадров выделили более 339 млн грн

"Следующим нашим шагом должна стать популяризация рабочих профессий, в которых так нуждается современный рынок труда, которые так или иначе сегодня не слишком популярны среди молодежи. Сейчас хороший крановщик, слесарь, сантехник, пользуется большим спросом среди работодателей и может получать до 10 000 гривен в месяц, однако такая профессия не является престижной и поэтому наблюдается недобор", - отметила заместитель председателя КГГА.

А.Старостенко добавила, что сейчас общий уровень трудоустроенных выпускников учреждений профессионально-технического образования достаточно высок - 99,3%. Из них 85,8% получили гарантированное первое рабочее место по профессии.

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