КГГА: в 2016 году на подготовку рабочих кадров выделили более 339 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В этом году на содержание 26 профессионально-технических учебных заведений Киева из городского бюджета было выделено более 335 млн гривен и более 4,5 млн гривен выделили на приобретение оборудования для заведений профтехобразования. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Следующим нашим шагом должна стать популяризация рабочих профессий, в которых так нуждается современный рынок труда, которые так или иначе сегодня не слишком популярны среди молодежи. Сейчас хороший крановщик, слесарь, сантехник, пользуется большим спросом среди работодателей и может получать до 10 000 гривен в месяц, однако такая профессия не является престижной и поэтому наблюдается недобор", - отметила заместитель председателя КГГА.
А.Старостенко добавила, что сейчас общий уровень трудоустроенных выпускников учреждений профессионально-технического образования достаточно высок - 99,3%. Из них 85,8% получили гарантированное первое рабочее место по профессии.