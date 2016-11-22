КГГА: в 2016 году на подготовку рабочих кадров выделили более 339 млн грн

"Следующим нашим шагом должна стать популяризация рабочих профессий, в которых так нуждается современный рынок труда, которые так или иначе сегодня не слишком популярны среди молодежи. Сейчас хороший крановщик, слесарь, сантехник, пользуется большим спросом среди работодателей и может получать до 10 000 гривен в месяц, однако такая профессия не является престижной и поэтому наблюдается недобор", - отметила заместитель председателя КГГА.

А.Старостенко добавила, что сейчас общий уровень трудоустроенных выпускников учреждений профессионально-технического образования достаточно высок - 99,3%. Из них 85,8% получили гарантированное первое рабочее место по профессии.