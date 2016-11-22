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КМДА: у 2016 році на підготовку робітничих кадрів виділили понад 339 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У цьому році на утримання 26 професійно-технічних навчальних закладів Києва із міського бюджету було виділено понад 335 млн гривень та понад 4,5 млн гривень виділили на придбання обладнання для закладів профтехосвіти. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

КМДА: у 2016 році на підготовку робітничих кадрів виділили понад 339 млн грн

“Наступним нашим кроком має стати популяризація робітничих професій, яких так потребує сучасний ринок праці, однак які сьогодні не надто популярні серед молоді. Зараз хороший кранівник, слюсар, сантехнік, користується великим попитом серед роботодавців і може отримувати до 10 тисяч гривень на місяць, однак така професія не є престижною і тому спостерігається недобір”, — зазначила заступник голови КМДА.

Г.Старостенко додала, що наразі загальний рівень працевлаштованих випускників закладів професійно-технічної освіти досить високий — 99,3%. Із них 85,8% отримали гарантоване перше робоче місце за обраною професією.

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