КГГА просит киевлян закрыть окна: из-за пожара наблюдается задымление
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. КГГА обратилась к киевлянам с просьбой закрыть окна: из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах, передает УНН.
Детали
Городская власть призывает киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.
Добавим
Специалисты в таких случаях советуют делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу.