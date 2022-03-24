КГГА просит киевлян закрыть окна: из-за пожара наблюдается задымление

Детали

Городская власть призывает киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

Добавим

Специалисты в таких случаях советуют делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу.