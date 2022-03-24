КМДА просить киян закрити вікна: через пожежу спостерігається задимлення
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. КМДА звернулась до киян із проханням зачинити вікна: через пожежу в Київській області спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах, передає УНН.
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Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.
Додамо
Фахівці у таких випадках також радять робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.