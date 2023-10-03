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Ключевым является вопрос отопления и вентиляции: в Минстратегпроме рассказали о готовности укрытий к зиме

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украине за этот год обустроено и построено около 4000 защитных сооружений гражданской защиты. При подготовке к зиме ключевым является вопрос отопления и вентиляции в укрытиях. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Детали

«Недавно на совете национальной безопасности и обороны было признано, что укрытия несут стратегическое значение для обеспечения защиты населения нашего государства.

В соответствии с сегодняшними задачами, которые были поставлены Президентом и Советом национальной безопасности и обороны они очень активно выполняются и во всех регионах ремонтируются старые укрытия, строятся новые и устанавливаются модульные укрытия», - отметил Ткаченко.

При подготовке к зиме ключевым является вопрос отопления и вентиляции в укрытиях. Сейчас все обустроенные и построенные с нуля бомбоубежища ремонтируются по новым государственно-строительным нормам (пункт 11 О требованиях инженерного оборудования и систем жизнеобеспечения), говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится о том, что за этот год обустроено и построено около 4000 защитных сооружений гражданской защиты. До конца года планируется завершить эту работу с результатом в 7000 защитных объектов.

Дополнение

До конца этого года только в столице планируется приведение в надлежащее состояние почти 850 объектов. Хуже всего ситуация по укрытиям в Донецкой области, поскольку там много оккупированных территорий, говорится в сообщении.

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