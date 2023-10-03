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Ключовим є питання опалення та вентиляції: у Мінстратегпромі розповіли про готовність укриттів до зими

Ключовим є питання опалення та вентиляції: у Мінстратегпромі розповіли про готовність укриттів до зими

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Україні за цей рік облаштовано і побудовано близько 4000 захисних споруд цивільного захисту. При підготовці до зими ключовим є питання опалення та вентиляції в укриттях. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

«Нещодавно на раді національної безпеки та оборони було визнано, що укриття несуть стратегічне значення для забезпечення захисту населення нашої держави.

Відповідно до сьогоднішніх завдань, які були поставлені Президентом та Радою національної безпеки та оборони вони дуже активно виконуються і в усіх регіонах ремонтуються старі укриття, будуються нові та встановлюються модульні укриття»,- зазначив Тимур Ткаченко.

При підготовці до зими ключовим є питання опалення та вентиляції в укриттях. Зараз всі облаштовані та побудовані з нуля бомбосховища ремонтуються за новими державно-будівельними нормами (пункт 11 Про вимоги інженерного обладнання та систем життєзабезпечення), йдеться в повідомленні.

Також в повідомленні йдеться про те, що за цей рік облаштовано і побудовано близько 4000 захисних споруд цивільного захисту. До кінця року планується завершити цю роботу з результатом в 7000 захисних об’єктів.

Доповнення

До кінця цього року тільки в столиці планується приведення до належного стану майже 850 об’єктів. Найгірша ситуація щодо укриттів в Донецькій області, оскільки там багато окупованих територій, йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укриття в дитсадках під час їхньої роботи будуть зачинені для населення – МОН

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