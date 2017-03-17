Клубы украинцев Е.Коноплянки и Р.Малиновского вышли в 1/4 финала Лиги Европы

В поединке "Боруссии" М и "Шальке" клуб украинца Евгения Коноплянки на выезде уступал 0: 2 после первого тайма. Однако благодаря голам во второй половине Горетцки и Бенталеба с пенальти закончили матч со счетом 2: 2 и благодаря большему количеству голов в гостях при двухматчевом счете 3:3 пробились дальше. Сам игрок сборной Украины не был заявлен на встречу.

Другой футболист сборной Украины полузащитник Руслан Малиновский провел весь поединок за "Генк" и помог клубу выстоять ничью 1: 1 против "Гента". Общий результат противостояния 6: 3 обеспечил путевку в следующий круг соревнований "Генку".

Вашему вниманию результаты других поединков:

• "Бешикташ" - "Олимпиакос" - 4: 1 (счет по сумме двух поединков 5: 2 в пользу "Бешикташа")

• "Краснодар" - "Сельта" - 0: 2 (1: 4)

• "Андерлехт" - "АПОЭЛ" - 1: 0 (2: 0)

• "Аякс" - "Копенгаген" - 2: 0 (3: 2)

• "Манчестер Юнайтед" - "Ростов" - 1: 0 (2: 1)

• "Рома" - "Лион" - 2: 1 (4: 5).