Клуби українців Є.Коноплянки і Р.Маліновського вийшли в 1/4 фіналу Ліги Європи

У поєдинку “Борусії” М і “Шальке” клуб українця Євгена Коноплянки на виїзді поступався 0:2 після першого тайму. Однак завдяки голам у другій половині Горетцки і Бенталеба з пенальті закінчили матч з рахунком 2:2 і завдяки більшій кількості голів у гостях при двоматчевому рахунку 3:3 пробилися далі. Сам гравець збірної України не був заявлений на зустріч.

Інший футболіст збірної України півзахисник Руслан Маліновський провів увесь поєдинок за “Генк” і допоміг клубові вистояти нічию 1:1 проти “Гента”. Загальний результат протистояння 6:3 забезпечив путівку до наступного кола змагань “Генку”.

До вашої уваги результати інших поєдинків:

• “Бешикташ” — “Олімпіакос” — 4:1 (рахунок за сумою двох поєдинків 5:2 на користь “Бешикташу”)

• “Краснодар” — “Сельта” — 0:2 (1:4)

• “Андерлехт” — “АПОЕЛ” — 1:0 (2:0)

• “Аякс” — “Копенгаген” — 2:0 (3:2)

• “Манчестер Юнайтед” — “Ростов” — 1:0 (2:1)

• “Рома” — “Ліон” — 2:1 (4:5).