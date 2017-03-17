Клуби українців Є.Коноплянки і Р.Маліновського вийшли в 1/4 фіналу Ліги Європи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. За підсумками поєдинків у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи визначилися імена всіх восьми клубів, котрі зіграють в наступному етапі змагань, повідомляє УНН.

У поєдинку “Борусії” М і “Шальке” клуб українця Євгена Коноплянки на виїзді поступався 0:2 після першого тайму. Однак завдяки голам у другій половині Горетцки і Бенталеба з пенальті закінчили матч з рахунком 2:2 і завдяки більшій кількості голів у гостях при двоматчевому рахунку 3:3 пробилися далі. Сам гравець збірної України не був заявлений на зустріч.

Інший футболіст збірної України півзахисник Руслан Маліновський провів увесь поєдинок за “Генк” і допоміг клубові вистояти нічию 1:1 проти “Гента”. Загальний результат протистояння 6:3 забезпечив путівку до наступного кола змагань “Генку”.

До вашої уваги результати інших поєдинків:

• “Бешикташ” — “Олімпіакос” — 4:1 (рахунок за сумою двох поєдинків 5:2 на користь “Бешикташу”)
• “Краснодар” — “Сельта” — 0:2 (1:4)
• “Андерлехт” — “АПОЕЛ” — 1:0 (2:0)
• “Аякс” — “Копенгаген” — 2:0 (3:2)
• “Манчестер Юнайтед” — “Ростов” — 1:0 (2:1)
• “Рома” — “Ліон” — 2:1 (4:5).

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