Клубы АПЛ подготовили ультиматум относительно даты завершения сезона

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24904 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73026 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100684 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127077 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128007 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170682 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121442 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156265 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104912 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Клубы АПЛ подготовили ультиматум относительно даты завершения сезона

Клубы АПЛ подготовили ультиматум относительно даты завершения сезона

Киев  •  УНН

 • 12122 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Футбольные клубы Английской Премьер-лиги выразили намерение выдвинуть лиге ультиматум относительно крайней даты завершения чемпионата - не позднее 1 июля, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Клубы беспокоит тот факт, что части футболистов срок соглашений рассчитан как раз ко второму месяцу лета. Было много разговоров, что команды должны продолжать соглашения футболистов, но проблема имеет и обратную сторону - игроки могут отказаться от пролонгации соглашений.

Еще одним минусом для команд является их спонсорские контракты, которые чаще всего рассчитаны только до конца сезона.

Отмечено, что встреча представителей Премьер-лиги была запланирована на 17 апреля, и клубы хотят, чтобы вопросы, связанные с крайним сроком этом сезоне, были главными в повестке дня.

Добавим также, футбол в Англии был отложен на неопределенный срок с марта из-за пандемии коронавируса.

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