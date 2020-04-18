Клубы АПЛ подготовили ультиматум относительно даты завершения сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Футбольные клубы Английской Премьер-лиги выразили намерение выдвинуть лиге ультиматум относительно крайней даты завершения чемпионата - не позднее 1 июля, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Клубы беспокоит тот факт, что части футболистов срок соглашений рассчитан как раз ко второму месяцу лета. Было много разговоров, что команды должны продолжать соглашения футболистов, но проблема имеет и обратную сторону - игроки могут отказаться от пролонгации соглашений.
Еще одним минусом для команд является их спонсорские контракты, которые чаще всего рассчитаны только до конца сезона.
Отмечено, что встреча представителей Премьер-лиги была запланирована на 17 апреля, и клубы хотят, чтобы вопросы, связанные с крайним сроком этом сезоне, были главными в повестке дня.
Добавим также, футбол в Англии был отложен на неопределенный срок с марта из-за пандемии коронавируса.