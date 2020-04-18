Клуби АПЛ підготували ультиматум стосовно дати завершення сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Футбольні клуби Англійської Прем'єр-ліги виразили намір висунути лізі ультиматум стосовно крайньої дати завершення чемпіонату - не пізніше 1 липня, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Клуби турбує той факт, що частини футболістів термін угод розрахований якраз до другого місяця літа. Було багато розмов, що команди повинні продовжувати угоди футболістів, але проблема має і зворотний бік - гравці можуть відмовитися від пролонгації угод.
Ще одним мінусом для команд є їх спонсорські контракти, які частіше за все розраховані тільки до кінця сезону.
Зазначено, що зустріч представників Прем'єр-ліги була запланована на 17 квітня, і клуби хочуть аби питання, пов'язані з крайнім терміном цього сезону, були головними на порядку денному.
Додамо також, футбол в Англії був відкладений на невизначений термін з березня через пандемію коронавірусу.