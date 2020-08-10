Клуб Реброва узнал первого соперника по Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В швейцарском городе Ньон состоялся жребий первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2020/21 годов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Венгерский "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва противостоять шведскому "Юргордену".
Шведский "Селтик" в котором выступает наш Марьян Швед будет соревноваться с "Рейкьявиком".
Вашему вниманию результаты других пар:
"Коннас-Ки" - "Сараево"
"Црвена Звезда" - "Европа"
"Будучность" - "Лудогорец"
"Арарат-Армения" - "Омония"
"Флориана" - "ЧФР"
"Маккаби" Тель-Авив - "Рига"
"Карабах" - "Силекс"
"Динамо" Тбилиси - "Тирана"
"Динамо" Брест - "Астана"
"Мольде" - "Куопио"
"Флора" - "Судува"
"Целе" - "Дандолк"
"Клаксвик" - "Слован".
Стоит отметить, что все противостояния будут состоять из одного матча, который при необходимости будет проведены дополнительное время и серия пенальти. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, те кто проиграет - попадают во второй отборочный раунд Лиги Европы.