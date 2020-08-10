Клуб Реброва дізнався першого суперника по Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У швейцарському місті Ньйон відбувся жереб першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21 років, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Угорський “Ференцварош” під орудою Сергія Реброва протистоятиме шведському “Юргордену”.
Шведський “Селтік” в якому виступає наш Мар’ян Швед змагатиметься із “Рейк’явіком”.
До вашої уваги результати інших пар:
“Коннас-Кі” — “Сараєво”
“Црвена Звезда” — “Європа”
“Будучность” — “Лудогорець”
“Арарат-Вірменія” — “Омонія”
“Флоріана” — “ЧФР”
“Маккабі” Тель-Авів — “Рига”
“Карабах” — “Сілекс”
“Динамо” Тбілісі — “Тірана”
“Динамо” Брест — “Астана”
“Мольде” — “Куопіо”
“Флора” — “Судува”
“Целє” — “Дандолк”
“Клаксвік” — “Слован”.
Варто відзначити, що усі протистояння складатимуться з одного матчу, при необхідності буде проведені додатковий час і серія пенальті. Переможці вийдуть до другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, ті хто програє — потрапляють до другого відбірного раунду Ліги Європи.