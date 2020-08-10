Клуб Реброва дізнався першого суперника по Лізі чемпіонів

Угорський “Ференцварош” під орудою Сергія Реброва протистоятиме шведському “Юргордену”.

Шведський “Селтік” в якому виступає наш Мар’ян Швед змагатиметься із “Рейк’явіком”.

До вашої уваги результати інших пар:

“Коннас-Кі” — “Сараєво”

“Црвена Звезда” — “Європа”

“Будучность” — “Лудогорець”

“Арарат-Вірменія” — “Омонія”

“Флоріана” — “ЧФР”

“Маккабі” Тель-Авів — “Рига”

“Карабах” — “Сілекс”

“Динамо” Тбілісі — “Тірана”

“Динамо” Брест — “Астана”

“Мольде” — “Куопіо”

“Флора” — “Судува”

“Целє” — “Дандолк”

“Клаксвік” — “Слован”.

Варто відзначити, що усі протистояння складатимуться з одного матчу, при необхідності буде проведені додатковий час і серія пенальті. Переможці вийдуть до другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, ті хто програє — потрапляють до другого відбірного раунду Ліги Європи.