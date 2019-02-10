Клуб МЛС установит памятник футболисту Бекхэму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм удостоился памятника у стадиона "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
Скульптура бывшего английского футболиста должна появиться у клубного стадиона. "Гэлакси" запланировал ее открытие перед первым матчем сезона, который состоится 2 марта.
Примечательно, что экс-футболист "Реала" и "Манчестер Юнайтед" может посетить данную церемонию.
Заметим, что Бекхэм приложил руку к популяризации лиги в мире. В период с 2007 по 2012 годы англичанин защищал цвета клуба из Лос-Анджелеса и сыграл 115 матчей, забил 18 голов.
Напомним, что Бекхэм стал владельцем клуба, который включили в МЛС.