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Клуб МЛС встановить пам'ятник футболісту Бекхему

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Екс-футболіст збірної Англії Девід Бекхем удостоївся пам'ятника біля стадіону "Лос-Анджелес Гелаксі", повідомляє УНН з посиланням на ESPN.

Скульптура колишнього англійського футболіста має з'явиться біля клубного стадіону. "Гелаксі" запланував її відкриття перед першим матчем сезону, який відбудеться 2 березня.

Примітно, що екс-футболіст "Реалу" та "Манчестер Юнайтед" може відвідати дану церемонію.

Зауважимо, що Бекхем приклав руку до популяризації ліги в світі. У період з 2007 по 2012 роки англієць захищав кольори клубу з Лос-Анджелесу і відіграв 115 матчів, забив 18 голів.

Нагадаємо, що Бекхем став власником клубу, який включили в МЛС.

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