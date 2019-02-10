Клуб МЛС встановить пам'ятник футболісту Бекхему

Скульптура колишнього англійського футболіста має з'явиться біля клубного стадіону. "Гелаксі" запланував її відкриття перед першим матчем сезону, який відбудеться 2 березня.

Примітно, що екс-футболіст "Реалу" та "Манчестер Юнайтед" може відвідати дану церемонію.

Зауважимо, що Бекхем приклав руку до популяризації ліги в світі. У період з 2007 по 2012 роки англієць захищав кольори клубу з Лос-Анджелесу і відіграв 115 матчів, забив 18 голів.

Нагадаємо, що Бекхем став власником клубу, який включили в МЛС.