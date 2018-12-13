Клуб Лунина получил "Реал" в противники Кубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Команда вратаря сборной Украины Андрея Лунина — ФК “Леганес”, узнала имя соперника по 1/8 финала Кубка Испании по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
По итогам жребия Лунину и компании достался мадридский “Реал”, который владеет правами на украинского стража ворот.
Другие пары выглядят следующим образом:
“Хетафе” — “Вальядолид”
“Бетис” — “Реал Сосьедад”
“Леванте” — “Барселона”
“Атлетик” — “Севилья”
“Спортинг” (Хихон) — “Валенсия”
“Жирона” — “Атлетико”
“Вильярреал” — “Эспаньол”.
Команды, указанные в парах первыми, проведут первый матч на своем поле, а в ответ — в гостях.
Стоит отметить, что первые матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут 9 января, а ответные — 16 января.
Кроме того добавим, действующим обладателем Кубка Испании является “Барселона”, которая в финале турнира в прошлом сезоне обыграла “Севилью” со счетом 5:0.