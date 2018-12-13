Клуб Луніна отримав "Реал" в супротивники Кубку Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Команда воротаря збірної України Андрія Луніна — ФК “Леганес”, дізналася ім’я суперника по 1/8 фіналу Кубку Іспанії з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
За підсумками жеребу Луніну та компанії дістався мадридський “Реал”, який володіє правами на українського стража воріт.
Інші пари виглядають наступним чином:
“Хетафе” — “Вальядолід”
“Бетіс” — “Реал Сосьєдад”
“Леванте” — “Барселона”
“Атлетик” — “Севілья”
“Спортінг” (Хіхон) — “Валенсія”
“Жирона” — “Атлетіко”
“Вільярреал” — “Еспаньол”.
Команди, які вказані в парах першими, проведуть перший матч на своєму полі, а у відповідь — в гостях.
Варто зазначити, що перші матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії пройдуть 9 січня, а матчі-відповіді — 16 січня.
Крім того додамо, чинним володарем Кубка Іспанії є “Барселона”, яка в фіналі турніру в минулому сезоні обіграла “Севілью” з рахунком 5:0.